Violentò l’atleta minorenne Allenatore condannato a cinque anni

Orbetello (Grosseto), 22 febbraio 2025 – Era l’agosto 2011. L’ultima sera. Il giorno dopo il campus estivo di una società sportiva del territorio, a Orbetello, finiva e il gruppo sarebbe tornato a casa. Rientrati dal pub dove tutti insieme avevano festeggiato la fine dell’esperienza, però successe qualcosa di grave. Un’atleta, una ragazzina di 14, fu violentata da uno dei suoi allenatori. Per un anno la giovane non racconterà niente di quella notte che l’ha segnata profondamente. Lo farà soltanto un anno dopo, in seguito ad un attacco di panico in Inghilterra durante una vacanza studi: un crisi slatentizzante che fece riaffiorare l’esperienza vissuta un anno prima; poi ne parlerà anche con i genitori che nei giorni successivi presentarono la querela che dette avvio alle indagini. Gli accertamenti misero sotto la lente quei giorni che avrebbero dovuto essere solo di sport e divertimento in una delle località più belle della Toscana.