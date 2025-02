Ilrestodelcarlino.it - Violento incidente frontale in moto, paura per un 17enne di Rimini

, 22 febbraio 2025 – Un urto violentissimo, tremendo, ma per fortuna senza conseguenze mortali. Grandeper un riminese di 17 anni, neopatentato, protagonista dell’inavvenuto oggi, nel primo pomeriggio, a Coriano, in via San Salvatore. Il, in uscita da una curva, ha perso il controllo della sua, una Yamaha 125, è finito contro un furgone Mercedes Vito, sfondando il parabrezza per poi essere sbalzato sul tetto del veicolo. In un primo momento si era temuto il peggio, ma a quanto pare il casco avrebbe evitato al ragazzo conseguenze drammatiche. A causa delle ferite, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, dove è giunto con un codice di media gravità. Non sarebbe in pericolo di vita. Coriano 22-02-2025 -stradalevia san Salvatore.