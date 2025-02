Lanazione.it - Violenta lite nella notte, accoltella il compagno alla schiena. Arrestata per tentato omicidio

Bagno a Ripoli (Firenze), 22 febbraio 2025 – Latra i muri di casa è finita nel dramma: lei, 38 anni, hatoil49enne usando un coltello da cucina. Per fortuna, stando alle prime informazioni, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, anche se è ricoverato in osservazione all’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri. E’ successo la scorsa, intorno all’1,30 circa, a Grassina. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze, su richiesta del 118 che ha soccorso il ferito. I primi accertamenti dei militari hanno permesso di ricostruire la dinamica. La donna è statapere portata in carcere a Sollicciano.