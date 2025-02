Sport.quotidiano.net - Viola, i dispetti dell’urna. Dopo l’Olympiakos il Pana. L’incubo di un’altra Atene. E c’è pure Bart Dragowski

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’ultima pescata stagionale a Nyon ha messo sul cammino della Fiorentina ilthinaikos. Ottavi di finale dunque di un certo blasone, anche se all’interno delPark se la sarebbero vista più volentieri col Borac Banja Luka, toccato in sorte al Rapid Vienna nella parte opposta di tabellone. Avversarie, insomma, affrontabili solo in finale. Magari, dirà qualcuno! Anche perché sul versante ‘green’ del tabellone è capitatoil Chelsea. Certo, la buona notizia è che i ‘blues’ la Fiorentina non potrà incontrarli prima del 28 maggio a Wroklaw dove andrà in scena la finalissima. La speranza? Nota. Che Maresca inciampi prima, magari proprio agli ottavi col Copenhagen, che somiglia all’unico vero scoglio sulla strada della corazzata inglese. Ma la Fiorentina dovrà soprattutto pensare a se stessa.