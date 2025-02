Zonawrestling.net - Vince Russo boccia il push degli Street Profits:”Troppo poco, troppo tardi”

L’ex head writer della WWE,, ha commentato il recente segmentoandato in onda durante l’ultimo episodio di SmackDown. Montez Ford e Angelo Dawkins hanno lasciato il segno nel brand blu, lanciando un chiaro messaggio all’intera tag team division. Durante lo show, il duo è apparso a sorpresa, attaccando i DIY e i Pretty Deadly. Anche i Motor City Machine Guns sono intervenuti, ma hanno subito lo stesso destino per mano dei, nuova chance sprecata? Nel corso dell’ultima puntata di BroDown su Sportskeeda Wrestling, condotta da Mac Davis,ha espresso la sua frustrazione riguardo alla gestione, criticando la WWE per la mancanza di coerenza nel booking. Ha sottolineato come la compagnia cerchi ora di renderli una minaccia credibile, nonostante anni di scarso utilizzo.