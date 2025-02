Ilrestodelcarlino.it - Villa Murri alla cooperativa Pars . C’è il rinnovo per altri dieci anni

E’ stato rinnovato giovedì il contratto di locazione decennale di, struttura daal servizio delle attività sociali. All’incontro erano presenti il dirigente comunale Carlo Popolizio e la rappresentante dellaNicoletta Capriotti. Laopera danell’immobile: in 600 metri quadrati si trovano due comunità per minori, "" e "2". La prima ha una capacità ricettiva di 10 posti, la seconda di 8: quotidianamente è in grado di offrire un servizio di accoglienza e supporto a minori in stato di difficoltà. I rappresentanti dell’Ente hanno espresso soddisfazione per l’operato delladal 2015 ad oggi. I suo è un delicato lavoro che viene svolto quotidianamente con impegno in favore dei minori del nostro territorio (e non solo) – sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Carlotta Lanciotti - .