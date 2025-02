Sport.quotidiano.net - Vigarano, a Matelica è quasi un testacoda

Leggi su Sport.quotidiano.net

Altra gara davvero difficile, quella che aspetta oggi, nel tardo pomeriggio (ore 18.30), la Pallacanestrodel coach Carlo Grilli, attesa dalla trasferta sul campo del Thunder, compagine attestata nel gruppo delle formazioni a due punti dalla testa della graduatoria. Ancora prive di Tintori, le biancorosse scenderanno in terra marchigiana ben consapevoli della difficoltà e dell’importanza della gara, allo stesso tempo del fatto che ci vorrà una prestazione super su ambo i lati del campo per provare a portare a casa i due punti., guidata da coach Sorgentone, è compagine tosta in ogni ruolo, forte di Poggio, Cabrini, Gonzalez, Bonvecchio e Gramaccioni su tutte.vuole muovere la classifica, per farlo avrà bisogno del contributo di tutte le giocatrici a disposizione del duo Grilli-Mancinelli.