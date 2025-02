Inter-news.it - Vieira elogia il Genoa: «Stiamo facendo un ottimo lavoro di gruppo. Inter ci imporrà questo!»

Patrickha parlato nel prepartita di, match che si disputerà a San Siro alle ore 20:45. Di seguito le sue dichiarazioni.IL COMMENTO – Patricksi è così espresso a Sky Sport prima del fischio d’inizio di, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A: «Sempre un piacere tornare a San Siro. La partita di stasera è molto importante per noi, abbiamo fatto una buona settimana die vogliamo crescere ulteriormente. Media punti? La mentalità è sempre stata buona, si tratta di un merito della società e di tutti coloro che lavorano per noi. Poi, i ragazzi stannoundi, quello che a loro chiedo è di uscire dal campo con la sensazione di aver fatto il massimo per la squadra. Tipo di partita? Abbiamo l’idea chiara sul modo in cui vogliamo giocare, ma sappiamo che la qualità dell’avversario ci impedisce di fare sempre il nostro gioco.