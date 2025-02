Internews24.com - Vieira a Sky: «Ritornare a casa è sempre un piacere, ecco cosa ho chiesto stasera alla squadra»

di RedazioneL’allenatore del Genoa, Patrick, si è espresso così a pochi minuti dall’inizio del match contro l’Inter in campionatoIntervenuto nel corso del prepartita di Inter Genoa, il tecnico del Grifone, Patrick, ha presentato la sfida diper il 26° turno di Serie A.LE EMOZIONI PER IL RITORNO A SAN SIRO – «indell’Inter èun, però laimportante è la partita di. Per noi è fondamentale perché vogliamo continuare a crescere come. Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro e oggi vogliamo fare bene».COME HO CAMBIATO LA MENTALITÀCHIEDO? – «La mentalità èstata buona ed è merito di tutta la società: ddirigenza ai massaggiatori, passando per dottori e fisioterapisti, sono tutti importanti e fanno tutti un bel lavoro.