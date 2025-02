Zonawrestling.net - VIDEO: Kevin Owens si apposta fuori casa di Sami Zayn e lancia un altro duro messaggio

Leggi su Zonawrestling.net

La faida trasta entrando sempre più nel vivo, con i due amici (ormai ex) che si affronteranno ad Elimination Chamber in Canada in un Unsanctioned Match. Ieri notte, prima della messa in onda di SmackDown,ha postato sui social unin cui lo si vedetodalladi.“Egoista, l’hai voluto tu”todalladi, hato un nuovoall’ex amico: “Vuoi affrontarmi? Vuoi farmi del male? Vuoi mettere fine alla mia carriera?, cosa che tra l’ferirebbe molto la mia famiglia..ma che mi dici della tua di famiglia?. Li stai costringendo a veder finire la tua di carriera a Toronto. Cosa accadrà quando non sarai più in grado di provvedere a loro?. Cosa accadrà quando le certezze svaniranno e non avrete più un rifugio?.