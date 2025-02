Anteprima24.it - VIDEO/ Il Ministro Antonio Tajani ad Avellino

Tempo di lettura: < 1 minutoIldegli Esteri e Vice Presidente del Consiglio, nonché Presidente di Forza Italiaadin occasione del congresso principale del partito che ha eletto all’unanimitàD’Agostino segretario cittadino.Alla presenza del coordinatore regionale Fulvio Martusciello, di senatori, sottosegretari e amministratori locali neo iscritti al partito,ha elogiato l’attività messa in moto in Regione Campania lanciando la sfida per i prossimi appuntamenti elettorali. Sul candidato governatore: “Nn vogliamo imporre nulla a nessuno ma vogliamo anche dire la nostra. La colazione di centrodestra solo unita e con candidati autorevoli riuscirà a scrostare la Campania del malaffare di De Luca. La battaglia non sarà facile, mai sottovalutare gli avversari mai sottovalutare noi stessi.