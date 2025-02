Laprimapagina.it - Vibo Marina. Paolo Fedele nominato Segretario Nazionale dell’USIM

Il dott. Francesco Nastasia,Generale dell’Unione Sindacale Italiana(USIM), hal’Ufficiale della Guardia Costiera, originario diValentia.L’USIM è un’associazione professionale a carattere sindacale che rappresenta il personale dellaMilitare e delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. La sua missione è tutelare i diritti e le esigenze di chi indossa la divisa, operando in un contesto complesso e strategico per la sicurezza marittima del Paese.Raggiunto telefonicamente,ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, sottolineando l’importanza del ruolo sindacale nella difesa delle istanze personali e professionali degli iscritti. “Questa nuova avventura – ha dichiarato – ci porterà ad affrontare sfide difficili, ma con il lavoro di squadra e la determinazione riusciremo a far valere i diritti di ogni singolo militare”.