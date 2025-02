Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2025 ore 19:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto danza l'infomobilità un servizio dellainiziamo dal raccordo anulare qui code per traffico in esterna di Ardeatina e di Tuscolana è sempre sul raccordo ma interna al parco del traffico tra Tuscolana e Appia sulla via Appia contatti dalla via dei Laghi a Genzano nelle due direzioni sullaTarquinia e cerco di tenerla pulita via dei rospigliosi laFiumicino In quest'ultima direzione adesso i treni fino a martedì 4 marzo per lavori di potenziamento delle Infrastrutture sulla linea Firenze Oh ma alcuni temi escono modifiche di orario o limitazioni di percorso e non fermano più aTermini infine gli eventi Continua nella capitale fino a domani in fascia 12-24 in Piazza Re dil'evento Oppure qualcun altro festival possibili difficoltà di circone nell'area dell'evento ed è prevista la partecipazione di numerosi persone da Matteo bertoncini e altra info mobilità è tutto Grazie per l'attenzione amo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprile 2020 per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.