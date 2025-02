Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2025 ore 19:10

Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellainiziamo dal raccordo anulare quiko deve traffico in esterna alle uscite di Laurentina e della diramazioneSud sempre sul raccordo ma in interna invece è stato rimosso l'incidente all'altezza dell'uscita Appia al momento non ci sono disagi allasulla Casilina cose che traffico all'altezza di Pinocchio In entrambe le direzioni code per traffico anche sulla Tiburtina da Tivoli è Tivoli terme nei due sensi di marcia sulle ruote aquilania invece code per lavori tra via dei rospigliosi e laFiumicino In quest'ultima direzione adesso i treni fino a martedì 4 marzo per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea firenze-alcuni temi subiscono modifiche di orario o limitazioni di percorso inutile mano aTermini infine gli eventi Continua nella capitale fino a domani in fascia 12-24 in Piazza Re dil'evento oppure cioccolato festival possibili difficoltà di circone dell'evento ed è prevista Inoltre la partecipazione di numerose persone da Matteo bertoncini è alto infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo appuntamento con lah