Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2025 ore 18:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità Un saluto da altra l'infomobilità un servizio dellainiziamo dal raccordo anulare qui un incidente è la causa delle cose è nata all'uscita di Tuscolana e Appia incidente anche sulla via Appia all'altezza dell'aeroporto di Ciampino con code a partire da Cava dei Selci sulla Pontina invece è rimosso l'incidente da Campoverde e a Pomezia il traffico è regolare rimasto anche lì incidente sulla Nettunense all'altezza di Aprilia in direzione di Campoleone non ci sono disagi allaincidente hai mosso anche sulla Casilina all'altezza di Pinocchio permangono code In entrambe le direzioni sullaTarquinia invece code per lavori tra via dei rospigliosi e laFiumicino In quest'ultima direzione da Matteo bertoncini è alto è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento vecchia nellahttps://storage.