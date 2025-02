Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2025 ore 16:25

Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio della generazione iniziamo della Pontina dove un incidente è la causa delle code da Aprilia a Pomezia incidente anche sulla Nettunense all'altezza di Aprilia in direzione di Campoleone ancora un incidente sulla Casilina concludi all'altezza di finocchio In entrambe le direzioni sull'Appia invece code per traffico tra via Antonio cotta e la via dei Laghi da sul Raccordo Anulare adesso i treni fino a martedì 4 marzo per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea firenze-alcuni 3 subiscono modifiche di orario o limitazioni di percorso e non fermano aTermini infine gli eventi nella capitale continua fino a domani in faccia 12-24 in Piazza Re didenominato puro cioccolato festival possibili difficoltà di circone nella dell'evento che è prevista la partecipazione di numerose persone da Matteo bertoncini e Astral infomobilità at al prossimo appuntamento nella