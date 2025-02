Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2025 ore 15:25

iniziamo dell'Arco annullare qui il traffico è regolare in Dammi le direzioni traffico regolare anche sulle principali autostrade del sulla Casilina invece code per traffico all'altezza di finocchio In entrambe le direzioni adesso i treni fino a martedì 4 marzo per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea firenze- alcuni temi subiscono modifiche di orario o limitazioni di percorso e non fermano a Termini infine gli eventi nella capita Valentina domani in faccia 12-24 in piazza ed io Ma avrà luogo l'evento cioccolato festival possibili difficoltà di circone nell'area dell'evento ed è prevista la partecipazione di numerose persone