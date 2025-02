Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellarimosso l'incidente avvenuto sulla via Tiburtina all'altezza di Tivoli la circone è tornata regolare ci possiamo sul Raccordo Anulare dove non ci sono particolari criticità da segnalare così come anche sulle autostrade regionali diamo uno sguardo quindi alle consolari sulla via Nettunense permangono le code a seguito dell'incidente avvenuto tra Aprilia e Campo di Carne in direzione Anzio sulla Appia code per traffico intenso all'altezza di Santa Maria delle in direzione di Aprilia sulla Casilina code a tratti tra finocchio Torre Gaia In entrambe le direzioni che possiamo sulla Cristoforo Colombo dove si sta in coda per traffico tra la via di Acilia via di Mezzocammino entrambe le direzioni Ed ora lo sciopero nazionale di 24 ore in programma per lunedì 24 febbraio al'agitazione interessa la rete Atac possibili stop durante la giornata le ore 8:30 alle ore 17 e dalle ore 20 fino a fine servizio per quanto riguarda bus filobus tram metropolitane e la linea termini Centocelle a livello regionale La citazione coinvolge Cotral nelle stesse ore possibili Stop per i bus extraurbani e ferrovie Metre-viterbo invece è stato revocato lo sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia Trenitalia Tpr previsto dalle ore 21 di oggi alle ore 21 di domenica 23 febbraio per i giorni indicati dunque la circone dei treni Sara regolare Da Paola ciuffa è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità Astral Spa punto.