Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellala circone per mano e tutto sommato scorre sulle principali strade e autostrade dellaad eccezione sul tratto Urbano della A24 dove ci sono code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro Se siamo sul raccordo anulare Il code a tratti tra la retina è la diramazioneSud per i cantieri segnaliamo che sulla statale Pontina fino al 4 marzo causa lavori sarà chiuso il tratto compreso tra Tor de' Cenci l'incrocio di CastelIn entrambe le direzioni fascia oraria 21 6 del mattino mentre fino al 27 febbraio su via Cristoforo Colombo Per consentire degli interventi di manutenzione attiva il divieto di transito nella solo completare in direzione Ostia nel tratto compreso tra Viale della Villa di Plinio e piazzale Cristoforo Colombo infine gli eventi nella capitale fino a domani in orario 12-24 in Piazza Re diluogo un evento gastronomico denominato puro cioccolato festival con possibili difficoltà di circone nell'area circostante per la prevista partecipazione di numeroso pubblico da Paolo ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della