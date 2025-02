Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2025 ore 10:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità vedi trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaper Manuel incidente sulla diramazionetra lo svincolo di Monteporzio lo svincolo di San Cesareo dove non si registrano code Ma si consiglia prudenza alla guida ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra la p e la diramazioneSud sulla Casilina si sta in coda tra laghetto e Borghesiana nei due sensi di marcia per il resto non ci sono criticità da segnalare il traffico risulta Infatti scorrevole sulle restanti principali strade autostrade dellapossiamo trasporto ferroviario sulla linea termini Centocelle fino 24 febbraio per lavori all'infrastruttura in via Casilina il servizio è sospeso tra laziali termini e 100 c'è dalle ore 21 alle ore 14 è sempre per il trasporto ferroviario fino a martedì 4 marzo per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea firenze-i treni di alcune linee tra cuiPerugiaTerni subiscono modifiche di orario limitazioni di percorso e non fermano aTermini in chiusura lo sport torna il 6 Nazioni di rugby all'Olimpico domenica 23 febbraio dalle ore 16 si sfidano Italia Francia modifiche dunque allagià dalle prime ore del mattino Ilaria del Foro Italico possibili difficoltà di circone nell'area circostante lo stadio durante la Plus il deflusso dei tifosi ricordiamo che lo stadio Olimpico è servito da 18 collegamenti tra bus e tram da Paola c'è un fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.