Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaabbiamo segnalano un incidente sulla formazioneSud nel tratto compreso tra lo svincolo di Monteporzio lo svincolo di San Cesareo al momento non si registrano code Ma si consiglia prudenza sul Raccordo Anulare invece sulle restanti radiato strade regionali e consolari la circone risulta scorrevole senza particolari criticità diamo uno sguardo Dunque cantieri nella capitale sulla tangenziale est fino al 24 febbraio per il completamento del rifacimento del manto stradale i fascia oraria 22/6 sarà istituito il restringimento di carreggiata tra la rampa di immissione dalla 24 lo sviluppo in uscita per Largo Passamonti in direzione San Giovanni fino al 27 febbraio invece su via Cristoforo Colombo Per consentire degli interventi di manutenzione attivi divieto di transito nella sola in direzione Ostia nel tratto compreso tra Viale della Villa di Plinio e piazzale Cristoforo Colombo in fine Cambiamo argomento e ricordiamo che lo sciopero di 24 ore in programma dalle ore 21 di oggi è stato revocato servizio Dunque regolare per il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia Trenitalia Tpr resta confermato lo sciopero di 24 ore in programma per lunedì 24 nelle reti gestite da Atac e da Cotral confermato anche lo sciopero del trasporto aereo sempre lunedì 24 dalle ore 12 alle ore 16 da Paola Cioffi e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della