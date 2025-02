Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2025 ore 08:40

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaAl momento la circone risulta regola sulle strade autostrade dellanon ci sono Infatti criticità da segnalare presenza per chi viaggia sulla A1Napoli a causa di un veicolo in avaria nel tratto compreso tra il bivio per la 24Teramo è la direzioneSud in direzione Napoli diamo uno sguardo Dunque ai cantieri nella capitale fino al 27 febbraio su via Cristoforo Colombo Per consentire degli interventi di manutenzione attivo il divieto di transito nella sola complanare in direzione Ostia nel tratto compreso tra Viale della Villa di Plinio e piazzale Cristoforo Colombo infine trasporto ferroviario sulla linea termini Centocelle fino al 24 febbraio per lavori alle infrastrutture in via Casilina il servizio è sospeso tra laziali termini e Centocelle dalle ore 21 alle ore 14 ricordiamo inoltre che lo sciopero di 24 ore in programma 21 di oggi è stato revocato Dunque servizio regolare per il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia e Trenitalia Tpr resta confermato lo sciopero di 24 ore in programma per lunedì 24 nelle reti gestite da Ata che da Cotral confermato anche lo sciopero del trasporto aereo sempre lunedì 24 dalle ore 12 alle ore 16 da Paola ciuffa è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a più tardi un servizio della