Calciomercato.it - Via libera Calhanoglu per la Juve: intreccio bianconero

Il turco sta attraversando un momento non brillante della sua stagione e non è da escludersi uncon con lantusNon è un periodo particolarmente felice per l’Inter, che dopo il pareggio nel derby ha perso malamente con la Fiorentina e poi è uscita con le ossa rotte anche dal big match contro lantus. Tradotto 4 punti nelle ultime 4 partite che possono rivelarsi pesantissimi nella lotta scudetto, visto che c’era l’enorme chance di superare il Napoli anche lui in un momento di flessione. Invece la squadra di Conte resta davanti di due punti e tra otto giorni potrà sfruttare – se la distanza rimarrà almeno invariata – lo scontro diretto in casa. E può essere la partita che deciderà le sorti dello scudetto.(LaPresse) – calciomercato.itTra i simboli del momento di appannamento dei nerazzurri c’è Hakanche sta convivendo da diverse settimane con gli infortuni.