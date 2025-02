It.insideover.com - Via i capi di Stato Maggiore e Marina: la rivoluzione di Trump nelle forze armate Usa

Via il capo di, Charles C.Q. Brown, e la capa della United States Navy, l’ammiraglio Lisa Franchetti: il presidente americano Donaldaccelera nel suo programma di accentramento e controllo dellestatunitensi e procede con i primi due avvicendamenti di peso. A essere esonerati sono i vertici della, ovvero della forza armata più strategica per Washington, e dei Joint Chief of Staff (Jcs), gli Stati maggiori congiunti che coordinano l’attività degli apparati coordinati dal Pentagono. Ed è una scelta inusuale: in genere, i vertici dellesono ritenuti un patrimonio bipartisan e risulta molto raro vederli coinvolti nello spoil system dei vertici delle amministrazioni al cambio della guardia tra un partito e l’altro. In questo caso, invece,accelera.