Via de la Braida. El teater contemporani

e Fabio WolfLà in la via de la, propi in del canton cont la via de i Orti, indove ona volta l’era tutta campagna e l’era pienn de praa - perchè “” in milanes el voeur dì “erba” - a gh’è oninaspettaa: elde la Contraddizion. Te vet giò per on quaj basell e te set in del coeur delsperimental europeo. In del 1991 la nass la compagnia, fondada del regista diplomaa a la Paolo Grassi Marco Maria Linzi e dei i doo attris Sabrina Faroldi e Micaela Brignone. In del 2000 troeuven on spazzi per fà su quest bell teatrin cont 100 post de platea. Chì gh’è la scola de art drammatica e l’è in programmazion ona stagion che l’è minga de perd. In del fin de settimana l’è in scena ErosAntEros cont el spettacol “Sulla difficoltà di dire la verità” ispiraa al saggio politich letterari del Brecht “Cinque difficoltà per chi scrive la verità”, scrivuu giò in del 1934, propi dopo l’inizzi de la dittatura de l’Hitler, el baffett.