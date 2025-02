Ferraratoday.it - Via alla potatura degli alberi del museo, interrotto il transito nella strada

Leggi su Ferraratoday.it

Nelle giornate di martedì 25 e mercoledì 26, dalle 7 alle 17, via Ludovico il Moro sarà interrotta al(eccetto autorizzati) nel tratto da via Porta d'Amore a via Cantarana per consentire l'esecuzione di lavori didelArcheologico nazionale di Ferrara.