Parmatoday.it - Vi racconto la 'fabbrica' dello spaccio di via Trento: i turni, i sacchi neri e i picchetti davanti ai 'magazzini'

attaccati ai pali e ben sorvegliati, due sentinelle fisse in via Palermo - che si danno il cambio - gli spacciatori che riconoscono le auto e si fiondano nel parcheggio di via Palermo per spacciare. Veri e propri '' della droga, con punti di concentramento che si spostano nel.