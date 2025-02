Ilgiorno.it - Vertemate con Minoprio, cade in bici nel bosco: soccorso un quindicenne

Leggi su Ilgiorno.it

con(Como), 22 febbraio 2025 - È stato tratto in inganno probabilmente dal buio che l'ha sorpreso mentre stava attraversando ilin sella allacletta un ragazzo di quindici anni, protagonista di una rovinosa caduta all'altezza di cascina Bernadelli. Incapace di proseguire a causa del trauma a una gamba il ragazzo ha chiamato i genitori, i quali hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto, poco dopo le 18, sono intervenuti i vigili del fuoco del Saf, il nucleo specializzato speleo-alpino-fluviale, ai quali si è unita una squadra da Cantù. Individuato il ragazzo i soccorritori lo hanno trasportato in barella per circa 500 metri e affidato alle cure dei volontari del 118 che l'hanno portato in ospedale. Gli incidenti I vigili del fuoco della sede centrale di Como sono intervenuti nel corso della notte anche per due incidenti stradali che hanno coinvolto dei veicoli elettrici.