Verso Torino-Milan, Joao Felix non al meglio. Sérgio Conceição lo risparmia? La situazione

In vista della sfida tranon sta benissimo:si priverà dell’ex Chelsea che finora ha giocato sempre?Scelte quasi obbligate per Sergio Conceiçao in vista della partita di questa sera, alle 18, contro il. Vista l’indisponibilità di Kyle Walker il tecnico portoghese schiererà al suo posto il giovane Alex Jimenez che torna titolare dopo ditempo in campionato.Per quanto riguarda le altre zone del campo, il tecnico problema deve valutare le condizioni dinon è al massimo, le tante partite ravvicinate si fanno sentire e per la sfida contro ilpotrebbe essereto dal tecnico portoghese.dal suo arrivo in rossonero ha giocato 384 minuti su 450 totali, davvero tanti se consideriamo che al Chelsea ha giocato davvero poco.