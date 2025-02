Quotidiano.net - Verissimo: tutti gli ospiti del weekend

Silvia Toffanin è pronta anche per questoad ospitare nel suo salotto i volti noti dello spettacolo che ci terranno compagnia nei pomeriggi di sabato 22 e domenica 23 febbraio. Il Festival di Sanremo è finito da poco e, anche per questo, al centro di tanti racconti del fine settimana ci sarà la musica, con protagonisti che abbiamo visto all’Ariston ma anche con tanti altri artisti. Non mancherà il tempo per parlare di amicizia, famiglia e, purtroppo, anche di dolore. Glidi sabato 22 febbraio La puntata di ‘’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5. Direttamente dal Festival di Sanremo saranno in studio Kekko Silvestre, frontman dei Modà, e Francesca Michielin. Gli artisti parleranno della loro esperienza in Riviera ma anche dei prossimi appuntamenti professionali che li attendono e sveleranno qualcosa del loro privato.