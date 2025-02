Superguidatv.it - Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025

Torna il doppio appuntamento settimanale di, il rotocalco televisivo di successo condotto danel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo tutti glie ledelle puntate in onda22 e23, glidi2222dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di “”, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato dasu Canale 5. Tra glidella puntata didirettamente dalla 75esima edizione del Festival di Sanremoci saranno due big in gara. Il primo è Kekkò Silvestro dei Modà pronto a raccontarsi a cuore aperto: dalla vita professionale a quella privata fino al piccolo incidente di Sanremo. E ancora: Francesca Michielin che è tornata in gara per la terza volta al Festival con “Fango in paradiso”.