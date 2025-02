Dilei.it - Verissimo, anticipazioni del 22 febbraio: ospiti Kekko Silvestre e Francesca Michielin

torna con un nuovo appuntamento sabato 22 e domenica 23. Sono diversi gliche Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio, come, reduci dall’esperienza del Festival di Sanremo 2025. Scopriamo tutte ledella puntata di sabato.del 222025Silvia Toffanin torna come di consueto nel weekend con un doppio appuntamento:è ormai una certezza nel palinsesto Mediaset. Il 222025 sono diversi gliattesi in studio, come, leader dei Modà, reduce dall’esperienza sanremese in cui purtroppo è stato penalizzato a seguito della caduta. Non ha infatti preso parte alle interviste, come ha spiegato il suo manager, Francesco Facchinetti, che ne voleva il ritiro per preservare la sua salute.