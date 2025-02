Ilgiorno.it - Verano tra storia e natura. Servizi, scuole, trasporti:: "Qui tutto è a portata di mano"

Un paese a misura d’uomo che offre una vasta gamma di, con accessi facili e comodi per residenti e visitatori. "Uno dei maggiori pregi della vita aè la comodità dei- commenta Gessica Tropea, impiegata e mamma -.quello di cui necessito è adi: il supermercato, la farmacia, la scuola, la posta. Iessenziali sono vicini, permettendo spostamenti facili a piedi o in bici senza dover usare sempre l’auto". Un paese dovesi intrecciano, offrendo un viaggio tra cultura, tradizioni e Valle del Lambro.e forte senso della comunità per Marco Longoni, insegnante cresciuto in paese: "Una realtà con unaappassionante della quale rimangono molte testimonianze sparse sul territorio. Una comunità animata dalla presenza di associazioni locali, parrocchia e oratorio, che con le loro attività sociali e culturali contribuiscono a tenere viva la condivisione e i legami tra le generazioni".