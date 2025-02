Inter-news.it - Ventola: «Inter-Feyenoord? Mi annullarono un gol che era valido!»

PRECEDENTE AMARO – A Viva El Futbol, Nicola Ventola ricorda l'ultimo confronto tra Inter e Feyenoord, che a marzo si giocheranno l'accesso ai quarti di finale di Champions League. Le sue parole: «Nelle due partite in cui l'Inter ha giocato col Feyenoord era la semifinale di Coppa Uefa, giocavo io titolare. 0-1 a San Siro con gol regolare annullato ma se c'era il VAR me l'avrebbero convalidato e 2-2 a Rotterdam».