Venezia-Lazio, solo 0-0 al Penzo! L'ex Inter si divora il vantaggio

La sfida del sabato pomeriggio, tra, termina con un pareggio a reti inviolate. Tante le occasione per i lagunari che provano a mettere in difficoltà ladi Baroni, prossima avversaria dell’in Coppa Italia. PAREGGIO – Si è chiuso con un pareggio la sfida tra ile la. 0-0 alnel pomeriggio di sabato in attesa della sfida di San Siro trae Genoa che chiuderà questa serata di Serie A. Parte bene ildelnerazzurro Oristanio, che con fatica e coraggio prova a far sbloccare i lagunari sul tabellino. Discorso diverso invece per ladi Baroni che fatica contro la difesa arancio nero verde e perde una grande occasione: domani la Juventus potrebbe completare la rimonta e mandare laal quinto posto. Al 65? altro brivido delcon Mirko Maric che prova a schiacciare in rete da pochi passi.