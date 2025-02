Veneziatoday.it - Venezia-Lazio, la diretta live dal Penzo

Leggi su Veneziatoday.it

Buongiorno a tutti i lettori ditoday e benvenuti allatestuale di. Di Francesco rimescola per l'ennesima volta le carte con un paio di scelte a sorpresa ma non nel modulo in quanto la squadra giocherà con il solito 3-5-2: Radu in porta, ritorna titolare in difesa.