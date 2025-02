Sport.quotidiano.net - Venezia-Lazio: capitolini al Penzo per preservare la Champions, formazioni e orari tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

21 febbraio 2025 - La Serie A ci ha abituato a non avere partite facili e nonostante la classifica tradisca una favorita in campo, nella sostanza la sorpresa è sempre dietro l'angolo. La giornata numero ventisei si può definire interlocutoria, in una designazione di calendario unica nel suo genere dove tutte ledella parte sinistra ad affrontare quelle della parte destra. Una sequenza eccellente di testa-coda di campionato e la partita delnon farà eccezione. Ilospita lanella più classica sfida dalle prospettive ribaltate. Calcio d'inizio nel pomeriggio di domani, sabato 22 febbraio 2025, alle ore 15. Ilha bisogno di una scossa, non tanto tecnica o dal punto di vista delle prestazioni, ma da quello dei risultati. In astinenza di vittorie da due mesi pieni, i veneti hanno sempre sudato la maglia in campo e lottato contro ogni rivale, senza però riuscire mai a fare bottino pieno.