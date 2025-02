Liberoquotidiano.it - Vaticano, i corvi si muovono contro il Papa ricoverato: ecco cosa sta succedendo

Nell'armonia del Creato secondo San Francesco, non mancano icari a San Benedetto. Ma sulse ne aggira una specie diversa, che si muove nell'ombra sulle gambe, striscia nelle pieghe occulte delle Mura Leonine, vola sulle correnti delle trame tessute e quelle appena sussurrate, fruscia sul nero talare e sul rosso cardinale. È la vita materiale che si insinua nella dimensione più alta della spiritualità, il dionisiaco che macula l'ideale apollineo dell'assoluto, le debolezze dell'uomo che minano la forza interiore del trascendente. Senza scomodare peccati e tentazioni, la vicenda umana e terrena diFrancesco nel momento in cui è più debole per età e malattia ha fatto sgorgare rivoli misteriosi di fonti spurie nei canali informativi: sondaggi tattici o mosse strategiche in proiezione futura.