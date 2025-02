Ilgiorno.it - Variante di Tremezzina ferma al palo, Salvini: “I lavori riprenderanno fra dieci giorni”. I timori di un “cantiere delle paratie bis”

(Como) – Iper ladella. Parola del ministro dei Trasporti eInfrastrutture Matteoche ha deciso d’intervenire in prima persona su sollecitazione dell’assessore regionale Alessandro Fermi, che l’altro giorno aveva partecipato a un vertice in prefettura nel corso quel quale era emerso, di fatto, il blocco deida parte del consorzio d’imprese che si è assicurato l’appalto. “Ho chiesto un deciso e personale intervento al ministroper sbloccare una situazione oggettivamente complicata. spiega Fermi - Già nel pomeriggio mi aveva dato rassicurazioni, che questa mattina si sono conte nella notizia che tutti attendevamo”. Il comunicato ufficiale è stato diffuso nella mattinata di ieri dallo stesso MinisteroInfrastrutture che in una nota ha spiegato non solo che ildellaè stato riattivato, ma che entro una decina digli scavi in galleria.