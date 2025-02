Ilrestodelcarlino.it - Vandali e abusivi. Rotte 5 fototrappole

Ortazzo e Ortazzino, un regno naturale in continuo sviluppo ed evoluzione dove le specie animali si incrementano sempre più. A cominciare dai lupi: con la cucciolata del 2024 i lupi stanziali sono otto. Più di tanti, in branco non ci stanno, chi è in soprannumero ed è meno forte deve andarsene a cercare un altro territorio (e già accade). E prede. Che qui sono in abbondanza, soprattutto daini. Il terreno mostra i resti di tanti pasti, mucchietti di ossa bianche. Qui, su un’area di quasi 500 ettari si muovono, oltre ai lupi e ai daini, cinghiali, volpi, tassi, scoiattoli, faine, istrici e, in numero ridottissimo e quasi impossibile da avvistare, il gatto selvatico, del tutto simile a un soriano, ma con la coda a clava e striata. Un censimento è possibile grazie alle ‘’ disseminate su tutta l’area e gestite da vari gruppi: le guardie provinciali, i volontari, le guardie ecologiche e pinetali di Legambiente, i carabinieri forestali.