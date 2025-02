Sport.quotidiano.net - Valsa Group, c’è Taranto: "Vogliamo vittoria e playoff"

Leggi su Sport.quotidiano.net

In una gara in tutto e per tutto simile a quella di domenica dove a capitolare era stata la, la Sonepar Padova ha vinto 3-2 anche sulla Cucine Lube Civitanova nel recupero della prima giornata di ritorno andato in scena giovedì sera. Unache serra di più i ranghi per un posto nei, anche se i veneti andranno prima a far visita a Verona e poi ospiteranno Trento, due squadre di altissima fascia che lottano ancora per una posizione importante in vetta alla classifica. Parimenti Grottazzolina, l’altra squadra assieme alla Sonepar che può ancora insidiare l’accesso aidei gialloblù, sarà impegnata domani con Piacenza e domenica prossima sul campo della Lube. Lapotrebbe arrivarci col fiatone, a questi benedetti, ma potrebbero anche non servire punti alla causa, anche se è sempre meglio farne e unada tre darebbe ai gialloblù la matematica certezza di raggiungere l’obiettivo.