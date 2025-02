Valentino Rossi nessun pentimento | Non è giusto

Leggi su Sportface.it

ha fatto sognare il mondo intero per anni. In sella alle sue moto il nove volte campione del mondo originario di Tavullia ha regalato emozioni indescrivibili a tutti gli appassionati del motomondiale e in generale a tutti gli amanti dello sport.I suoi successi, le sue vittorie, i suoi sorpassi, hanno fatto esultare tutti noi almeno una volta. Tutti coloro che almeno una volta si sono seduti in sella ad una moto hanno finto di essere. Il suo nome, le sue gesta, sono impresse nella memoria di tutti i suoi fan, e si può dire con certezza che la MotoGP non sarebbe stata la stessa senza le battaglie che hanno visto protagonista il Dottore. Dai duelli con Max Biaggi a quelli con Jorge Lorenzo, passando alle grandi sfide con Marc Marquez e Casey Stoner. Tanti sono stati i momenti indimenticabili del nove volte campione del mondo, che anche grazie al suo sorriso e al suo carattere è entrato nel cuore di tutti gli appassionati.