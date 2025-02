Thesocialpost.it - “Vado io all’Eurovision al posto di Olly”. La cantante spiazza tutti

Leggi su Thesocialpost.it

Durante la sua partecipazione al programma radiofonico “5 in condotta” su Rai Radio 2, condotto da Serena Bortone, Marcella Bella ha condiviso il suo pensiero riguardo l’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea. Al momento,, il vincitore del Festival di Sanremo 2025, non ha ancora confermato la sua partecipazione all’evento, nonostante il regolamento preveda che il primo classificato rappresenti l’Italia nella competizione.Leggi anche: Giulia uccisa dal pitbull a 9 mesi, spunta un video: l’aggressione del cane e la corsa del padre in ospedaleL’incertezza diriguardo alla sua partecipazione è legata agli impegni del suo tour, che coincide con il periodo dell’Eurovision. Alcuni concerti hanno già fatto registrare il tutto esaurito, rendendo più difficile la sua scelta.