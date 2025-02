Linkiesta.it - Usi e proprietà del prezioso cardamomo

Leggi su Linkiesta.it

Si dice che sollevi gli spiriti, calmi i nervi e liberi la mente. Noto fin dai tempi dei Romani, che lo usavano per lavarsi i denti e rinfrescare l’alito, ilha tanti impieghi quanti sono i semini nel suo involucro. Arrivato in Europa lungo le vie carovaniere, era utilizzato come ingrediente per i profumi già dalle donne egiziane. Nelle “Mille e una notte” viene citato spesso come spezia afrodisiaca. Nel Kashmir le spose ne portano al polso alcuni semi come simbolo del nutrimento che offriranno al marito, mentre in India la pianta è considerata talmente delicata da poter essere toccata soltanto da mani femminili. Per millenni è stato usato nella medicina ayurvedica indiana e nella medicina cinese tradizionale.Oggi è la terza spezia più cara al mondo, dopo lo zafferano e la vaniglia, ed è un ingrediente importante in molte cucine del mondo, usato per insaporire piatti sia dolci che salati.