Usa-Corea del Sud, la prima esercitazione di bombardieri strategici dell'era Trump

Stati Uniti edel Sud hanno condotto nella giornata di giovedì un’militare che ha coinvolto almeno un bombardiere strategico B-1B statunitense e diversi caccia nellacongiunta tra i due Paesi del secondo mandato del presidente Donald.Il ministero della Difesa di Seul ha affermato cacciaF-35A ed F-15K sudni, insieme a F-16 statunitensi, sono stati coinvolti nell’sulla penisolana insieme aB-1B, ma non ha specificato quanti. Le manovre militari aeree sono state svolte per dimostrare le capacità di deterrenza degli Stati Uniti contro la minaccia nucleare e missilistica nordna e per migliorare l’interoperabilità tra le rispettive aeronautiche militari.USA edel Sud hanno precedentemente tenuto esercitazioni aeree trilaterali con il Giappone il 15 gennaio, con dueB-1B oltre ai caccia sudni F-15K e giapponesi F-2.