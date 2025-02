Lapresse.it - Usa, a fuoco discarica nel New Jersey

Riprese aeree mostrano una gigantesca colonna di fumo che si alza da un incendio in unaa Camden, nel New. Secondo quanto riportato da WPVI, i vigili delsono stati allertati dell’incendio venerdì sera intorno alle 17:00. Il fumo era visibile dall’altra parte del fiume Delaware, a Philadelphia. Non sono stati segnalati feriti ed è in corso un’indagine sulle cause dell’incendio.