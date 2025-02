Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gianluca pronto a raccontare la verità su Francesca: l’annuncio

Leggi su Anticipazionitv.it

Dopo l’esperienza aCostantino ha deciso di condividere un messaggio con i suoi fan. L’ex corteggiatore ha parlato del suo percorso e della situazione conSorrentino, lasciando molti interrogativi sulla loro relazione. Le sue parole hanno acceso la curiosità dei follower, che si chiedono se tra lui eci sia ancora qualcosa. Ecco il suo sfogo sui social.Costantino eSorrentino già separati?Costantino eSorrentino hanno lasciato insieme il trono classico, ma da allora non si sono più mostrati in coppia. A differenza di altre storie nate nel programma, la loro sembra essere già in bilico. I fan hanno notato l’assenza di foto e video che confermino il loro rapporto.Il messaggio diCostantino sui socialL’ex corteggiatore ha deciso di parlare attraverso una storia su Instagram, dove ha condiviso le sue prime sensazioni dopo