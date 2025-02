Isaechia.it - Uomini e Donne, ex corteggiatrice replica alle critiche dopo l’intervento estetico al quale si è sottoposta: “Non so perché esista questa gente al mondo”

Un’exdinelle scorse ore ha deciso direricevute per essersiad un intervento di chirurgia plastica.Negli scorsi giorni l’ex protagonista diGaia Gigli, che aveva partecipato al dating show di Canale 5 in qualità die poi scelta di Daniele Paudice, ha raccontato di essersiad un intervento di chirurgia plastica e di essersi rifatta il seno (ve ne avevamo parlato QUI).Un intervento che ha consentito a Gaia di acquisire maggiore sicurezza e confidenza con il proprio corpo, come hanno avuto modo di notare le sue fan, che sui social hanato positivamente la decisione dell’ex.Non tutti però hanno avuto parole di sostegno per la ragazza, che nelle ultime ore ha sbottato sui social, riportando alcuni dei messaggi ricevuti:Ecco le sue parole:Iniziamo con il primo genio: “ciao Gaia potresti ridarmi il nome del chirurgo?” E fin qua niente di male.