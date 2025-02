Feedpress.me - Uno studente erasmus accoltellato a Milano: intervenuto per aiutare l’amico rapinato

Sono due gli studenti aggrediti nel corso della rapina che ha fatto finire in ospedale , tra venerdì e sabato notte, a, per una coltellata superficiale, unospagnolo che si trova nel capoluogo lombardo per un. Il ferito, infatti, èper. Il particolare è emerso nel corso della mattinata durante le indagini avviate dalla Polizia di Stato.