Unipol, finalmente si parte. E arriva il giovane Laise

E allora si comincia. Scatta oggi da Casteldebole – il centro intitolato a Umberto Calzolari – la stagione. Tanti cambiamenti con l’addio del presidente Pierluigi Bissa che è diventato il numero due della federazione nonché membro del parlamento europeo, Poi i cambi di ruolo, con Fabio Betto che da pitching coach è diventato manager. E Lele Frignani che da manager si è trasformato in direttore sportivo. Nello staff tecnico gli ingressi di Juan Carlos Infante e Francesco Fuzzi, con un ruolo più defilato per Claudio Liverziani. Di stranieri se ne parlerà più avanti, anche se non può essere escluso un ritorno, due anni dopo, di Raul Rivero. Dopo addii enze – Bertossi, Helder e Civit – ecco il primo volto nuovo. La società sta cercando di ringiovanire il gruppo, contenendo anche le spese.